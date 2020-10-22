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Правительство утвердило план по водородной энергетике до 2024 года

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Правительство России утвердило план мероприятий по развитию водородной энергетики в РФ до 2024 года, установлены меры по формированию и развитию этой отрасли, говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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Как следует из документа, опубликованном 22 октября на официальном портале правовых актов, Минэнерго, Минпромторг, Минэкономики, Минобрнауки и Минприроды должны в I квартале 2021 года разработать концепцию развития водородной энергетики и подготовить предложения по стимулированию развития водородных технологий.

В документе отмечается, что Россия обладает потенциалом в области водородной энергетики, а именно близостью к рынкам сбыта водорода в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, ресурсной база и научным заделом в сфере производства, транспортировки и хранения водорода.

В 2024 году российские Минпромторг, Минэнерго, Минобрнауки и Минэкономики с участием «Газпрома» и Росатома должны будут, в том числе, обеспечить создание, производство и применение водорода без выбросов углекислого газа и испытания газовых турбин на метано-водородном топливе.

В плане упоминается возможное двустороннее сотрудничество по водороду с Германией, Японией, Данией, Италией, Австралией, Нидерландами, Кореей и с рядом других стран. Россия намерена сформировать о себе репутацию надежного поставщика экологичного водорода, произведенного без выбросов диоксида углерода.

В сентябре стало известно о планах Японии к 2035 году построить завод по производству водородного топлива на Луне. Предприятие будет располагаться в районе южного полюса спутника Земли.

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