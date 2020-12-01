Премию «Товар года» получил старейший хлебозавод на Дальнем Востоке
Один из старейших хлебозаводов на Дальнем Востоке, АО «Владхлеб», получил национальную премию «Товар года». Предприятие удостоено золотой звезды за возрождение традиций хлебопекарного искусства и высочайшее качество традиционных сортов хлеба.
Как поясняет ИА PrimaMedia, премия на протяжении 20 лет присуждается наиболее популярным товарам массового спроса, заслужившим доверие покупателей. XXII церемония награждения прошла 17 ноября в Москве.
Старейший приморский производитель хлебобулочных и кондитерских изделий оказался среди победителей впервые. Высокую оценку получили более 40 видов хлеба АО «Владхлеб». Компания получила право размещать на упаковке знак качества в виде золотой пятиконечной звезды.
В компании рассказали, что производят хлеб по традиционным технологиям — опарным способом на заквасках, что требует профессионального подхода и больших производственных мощностей. А несколько лет назад закваской со специалистами поделились монахи из монастыря Святого Пантелеймона на горе Афон в Греции. На ней готовится настоящий «Афонский» хлеб.
Ранее врачи-гастроэнтерологи рассказали, какой хлеб наиболее полезен для здоровья. По мнению специалистов, предпочтение стоит отдавать цельнозерновому хлебу. Именно в нем больше всего витаминов и микроэлементов.