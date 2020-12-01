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Премию «Товар года» получил старейший хлебозавод на Дальнем Востоке

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Один из старейших хлебозаводов на Дальнем Востоке, АО «Владхлеб», получил национальную премию «Товар года». Предприятие удостоено золотой звезды за возрождение традиций хлебопекарного искусства и высочайшее качество традиционных сортов хлеба.

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Как поясняет ИА PrimaMedia, премия на протяжении 20 лет присуждается наиболее популярным товарам массового спроса, заслужившим доверие покупателей. XXII церемония награждения прошла 17 ноября в Москве.

Старейший приморский производитель хлебобулочных и кондитерских изделий оказался среди победителей впервые. Высокую оценку получили более 40 видов хлеба АО «Владхлеб». Компания получила право размещать на упаковке знак качества в виде золотой пятиконечной звезды.

В компании рассказали, что производят хлеб по традиционным технологиям — опарным способом на заквасках, что требует профессионального подхода и больших производственных мощностей. А несколько лет назад закваской со специалистами поделились монахи из монастыря Святого Пантелеймона на горе Афон в Греции. На ней готовится настоящий «Афонский» хлеб.

Ранее врачи-гастроэнтерологи рассказали, какой хлеб наиболее полезен для здоровья. По мнению специалистов, предпочтение стоит отдавать цельнозерновому хлебу. Именно в нем больше всего витаминов и микроэлементов.

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