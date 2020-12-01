Иранский ученый был убит из управляемого через спутник оружия
Оружие, с помощью которого убили иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, управлялось через спутник. Об этом сообщает телеканал Al Alam со ссылкой на информированный источник.
Собеседник телеканала рассказал, что в покушении на физика якобы использовалось оружие израильского производства, которое контролировали при помощи спутника.
По данным агентства Fars, ученого расстреляли с расстояния 150 м из оружия, которое было установлено в автомашине Nissan и управлялось дистанционно.
Накануне СМИ сообщали, что оружие, которое собрали на месте теракта, имеет логотип и спецификации израильской военной промышленности.
Руководитель организации исследований и инноваций минобороны Ирана Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения 27 ноября. На него напали в городе Абсард округа Дамаванд в провинции Тегеран. Он получил смертельные ранения в результате взрыва и стрельбы. Помимо ученого погибли еще три или четыре человека.
Тегеран назвал инцидент терактом. Министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф заявил о серьезных свидетельствах участия Израиля в убийстве ядерщика.