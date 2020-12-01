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Иранский ученый был убит из управляемого через спутник оружия

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Оружие, с помощью которого убили иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, управлялось через спутник. Об этом сообщает телеканал Al Alam со ссылкой на информированный источник.

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Собеседник телеканала рассказал, что в покушении на физика якобы использовалось оружие израильского производства, которое контролировали при помощи спутника.

По данным агентства Fars, ученого расстреляли с расстояния 150 м из оружия, которое было установлено в автомашине Nissan и управлялось дистанционно.

Накануне СМИ сообщали, что оружие, которое собрали на месте теракта, имеет логотип и спецификации израильской военной промышленности.

Руководитель организации исследований и инноваций минобороны Ирана Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения 27 ноября. На него напали в городе Абсард округа Дамаванд в провинции Тегеран. Он получил смертельные ранения в результате взрыва и стрельбы. Помимо ученого погибли еще три или четыре человека.

Тегеран назвал инцидент терактом. Министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф заявил о серьезных свидетельствах участия Израиля в убийстве ядерщика.

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