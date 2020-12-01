Австралия и США начнут совместно разрабатывать гиперзвуковое оружие

Австралия будет вместе с Соединенными Штатами заниматься разработкой гиперзвуковых крылатых ракет. Об этом заявила во вторник, 1 декабря, австралийский министр обороны Линда Рейнолдс, передает Reuters.

По ее словам, государство продолжит инвестировать «в усовершенствование возможностей, чтобы дать вооруженным силам Австралии больше способов сдерживания агрессии».

Министр не уточнила сроки и стоимость осуществления планов.

Ранее, 10 ноября, замминистра обороны США Майкл Гриффин заявил, что его страна отстает от России в области разработки гиперзвуковых ракет.

17 октября президент США Дональд Трамп заявлял, что вооруженные силы страны уже располагают гиперзвуковыми ракетами.

При этом днем ранее глава Пентагона Марк Эспер рассказал, что гиперзвуковое оружие поступит на вооружение американских сухопутных войск только в 2023 году.