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ВДВ России проведут более 2,6 тыс. учений со стрельбой в 2021 году

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Российские десантники проведут более 2,6 тыс. учений с боевой стрельбой в новом учебном году, который начинается в Вооруженных силах 1 декабря. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

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Как уточняется, будет проведено свыше 1800 боевых стрельб отделений, более 550 боевых стрельб взводов, более 150 ротных тактических учений, из которых порядка 30 будут двухсторонними.

Кроме того, десантно-штурмовые и парашютно-десантные подразделения примут участие в 16 батальонных и четырех полковых тактических учениях с десантированием личного состава и техники.

«В целях повышения уровня огневой выучки личного состава войск и качества организации боевой подготовки особое внимание будет уделено огневой подготовке при проведении упражнений учебных стрельб и контрольных занятий для всех категорий военнослужащих», — подчеркнули в Минобороны.

В апреле сообщалось, что военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) первыми в истории выполнили групповой прыжок с парашютами с высоты 10 тыс. м в арктических условиях. Десантирование было произведено в районе архипелага Земля Франца-Иосифа с самолетов Ил-76.

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