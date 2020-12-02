Дорога без конца: как пандемия испортила жизнь пилигримам

Камино-де-Сантьяго, или Путь Святого Якова, — самый знаменитый паломнический маршрут в Европе — стал одной из многочисленных жертв пандемии. Число пилигримов сократилось на несколько порядков, а новые ограничения, введенные с приходом второй волны в некоторых регионах Испании, грозят местным предпринимателям полным разорением. Как паломники добираются до конечной точки маршрута — в фотогалерее «Известий»