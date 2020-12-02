Дорога без конца: как пандемия испортила жизнь пилигримам

Камино-де-Сантьяго, или Путь Святого Якова, — самый знаменитый паломнический маршрут в Европе — стал одной из многочисленных жертв пандемии. Число пилигримов сократилось на несколько порядков, а новые ограничения, введенные с приходом второй волны в некоторых регионах Испании, грозят местным предпринимателям полным разорением. Как паломники добираются до конечной точки маршрута — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Siegfried Modola
В начале каждого маршрута в Сантьяго-де-Компостела, а их насчитывается более десятка, пилигримы получают специальный паспорт. В нем на протяжении всего пути надо ставить штампы, которые подтверждают преодоление того или иного участка дороги
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Фото: Getty Images/Siegfried Modola
Все заведения, находящиеся вблизи от камино — бары, рестораны, кафе, отели, хостелы, — имеют оригинальные печати с собственным дизайном. И с удовольствием ставят штампы, если воспользуешься их услугами
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Фото: Getty Images/Siegfried Modola
Кроме того, по паспорту пилигрима можно получить скидку на ночлег и воспользоваться специальным предложением для странников, которое представляет собой комплексный обед с бокалом вина по цене в несколько евро
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Фото: Getty Images/Siegfried Modola
Преодолеть камино можно не только пешком, а еще на велосипеде, лошади и даже на лодке
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Фото: Getty Images/Siegfried Modola
Однако на велосипеде проехать по камино бывает очень затруднительно — многие маршруты проходят по пересеченной местности
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Фото: Getty Images/Siegfried Modola
Здесь выручит только лошадь, если она есть
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Фото: Getty Images/Siegfried Modola
В противном случае лучше идти пешком с минимальным набором вещей
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Фото: Getty Images/Siegfried Modola
На некоторых маршрутах бывает сложно найти ночлег, останавливаться на отдых иногда приходится в чистом поле
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Фото: Getty Images/Siegfried Modola
Или на сеновале
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Фото: Getty Images/Siegfried Modola
В последний год Хесус Ято, основатель и владелец пансиона Ave Fenix, расположенного на камино, терпит большие убытки — пилигримов практически не осталось
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Фото: Getty Images/Siegfried Modola
Швейцарец Клаудио Модола решил проехать по камино на лошади
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Фото: Getty Images/Siegfried Modola
Он преодолел 870 километров за 44 дня
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Фото: Getty Images/Siegfried Modola
И успел завершить свой маршрут до вступления в силу ограничений, которые запрещают паломникам останавливаться в некоторых городах и пользоваться услугами заведений, предоставляющих ночлег и еду
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Фото: Getty Images/Siegfried Modola
Собор Святого Иакова в галисийском городе Сантьяго-де-Компостела — конечная точка путешествия
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Фото: Getty Images/Siegfried Modola
Обычно все пилигримы, добравшись до города, первым делом направляются сюда, падают на брусчатку перед собором и долго созерцают древние стены. А затем, с трудом подняв себя, бредут получать свидетельство о прохождении пути
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Фото: Getty Images/Siegfried Modola
С некоторых пор попасть в город и заночевать там могут только те путешественники, которые вышли на маршрут до вступления в силу ограничений 30 октября. Это можно доказать, предъявив последние печати в паспорте пилигрима
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Фото: Getty Images/Siegfried Modola
Остальным придется пройти мимо или сразу отправиться домой
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