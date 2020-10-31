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Ереван обвинил Баку в использовании боевиков в качестве «пушечного мяса»

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Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан использует иностранных террористов в качестве «пушечного мяса» в Нагорном Карабахе.

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«По нашим достоверным сведениям, воюющие в Карабахе террористы используются вооруженными силами Азербайджана как «пушечное мясо», для минных полей, попытки преодоления передней линии рубежа обороны наших войск», — сказал Ованнисян на брифинге в пятницу, 30 октября.

Ранее в этот день премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах для решения конфликта в регионе. Кроме того, он призвал Европу прикладывать больше усилий для того, чтобы Турция прекратила оказывать поддержку Азербайджану.

Армения неоднократно говорила, что на стороне Азербайджана в Карабахе воюют прибывшие через территорию Турции боевики. И Анкара, и Баку опровергали это.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о наемниках с Ближнего Востока, которые воюют за Армению.

Ереван и Баку оспаривают принадлежность Карабаха, на территории которого проживают в основном армяне, с 1988 года. Тогда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния Баку утратил контроль над Карабахом и еще семью районами.

Ситуация обострилась 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Достигнутые затем договоренности о перемирии так и не соблюдаются.

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