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«Химки» обыграли «Црвену Звезду» в рамках баскетбольной Евролиги

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Подмосковные «Химки» одержали 800-ю победу в истории клуба, обыграв на своем паркете сербскую «Црвену Звезду» в рамках шестого тура баскетбольной Евролиги.

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Матч завершился со счетом 83:77 в пользу россиян. Это первая победа подопечных Римаса Куртинайтиса в регулярном сезоне Евролиги-2020/21.

Против белградского клуба «Химки» вышли практически в оптимальном составе. Восстановились после травм лидеры команды. Даже испытывающий проблемы с плечом Девин Букер попал в заявку, хотя на паркете так и не появился.

Наибольший вклад в успех желто-синих внесли Эррик Макколлум (23 очка), Алексей Швед (15 очков + 12 передач) и Джордан Мики (11 очков + 11 подборов + 5 блок-шотов).

Героем матча стал Эррик Макколлум. Американец в решающей 20-минутке набрал 22 очка. В составе гостей 18 очков набрал Джордан Лойда.

«Очень рад, что мы наконец одержали первую победы в Евролиге. Надеюсь, наши проблемы позади, и все игроки вернулись на площадку. Мы показали хорошую защиту, а также контролировали игру, и все было отлично», — прокомментировал итоги встречи Куртинайтис.

Специалист похвалил команду за отличные действия в концовке матча и выделил Шведа, который сделал 12 передач и отработал в защите.

В 7-м туре Евролиги «Химки» сыграют с турецким «Фенербахче».

21 октября сообщалось, что семь игроков баскетбольной команды «Нижний Новгород» сдали положительные тесты на коронавирус. Команда ушла на карантин.

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