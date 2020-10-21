Баскетбольная команда «Нижний Новгород» ушла на карантин

Семь игроков баскетбольной команды «Нижний Новгород» сдали положительные тесты на коронавирус. Такую информацию в среду, 21 октября, распространила пресс-служба клуба.

Все они были изолированы и помещены под наблюдение врачей. Заболевание проходит у них в легкой форме, говорится в сообщении.

«По предписанию управления Роспотребнадзора по Нижегородской области вся основная команда с 21 октября уходит на двухнедельный карантин», — подчеркнули в пресс-службе.

Таким образом, матч с венгерским «Фалко Сомбатхей», назначенный на среду, не состоится и будет перенесен на другую дату, заключили в клубе.

11 октября стало известно, что положительные результаты тестов на COVID-19 были выявлены у шестерых игроков, троих тренеров и одного массажиста петербургского баскетбольного клуба «Зенит». В связи с этим основная команда клуба ушла на карантин и не смогла принять участие в матчах регулярного сезона Евролиги против испанских «Басконии» и «Валенсии», назначенных на 13 и 15 октября. В обоих случаях «Зениту» были присуждены технические поражения (0:20).