«Спартак» потребовал извинений от комментатора после шутки о Тедеско

Московский футбольный клуб «Спартак» не оценил шутку комментатора «Матч ТВ» Дениса Казанского про главного тренера Доменико Тедеско и потребовал публичных извинений. Об этом в своем Telegram-канале 30 октября сообщает журналист Василий Конов.

Как в беседе с журналистом прокомментировал директор департамента по связям с общественностью Антон Фетисов, шутку, озвученную Казанским, посчитали оскорбительной.

«Мы направим письмо в адрес руководства «Матча» с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга. Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско», — передал его слова Конов.

Шутка была использована в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу» и звучала так: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще пять минут и выпустит Бакаева», сообщает «Спорт-Экспресс».

В настоящее время «Спартак» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

31 октября клубу предстоит игра с «Ростовом».

25 октября футболисты московского «Спартака» обыграли на выезде «Краснодар» в матче 12-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». Игра состоялась в субботу, 24 октября, и завершилась со счетом 3:1.