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«Спартак» обыграл «Краснодар» в матче «Тинькофф Российской премьер-лиги»

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Футболисты московского «Спартака» обыграли на выезде «Краснодар» в матче 12-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». Игра состоялась в субботу, 24 октября, и завершилась со счетом 3:1.

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Счет был открыт на 13-й минуте встречи нападающим «Спартака» Эсекьелем Понсе. Следующий гол за красно-белых забил Виктор Мозес (33-я минута).

В составе «Краснодара» на 59-й минуте отличился Леон Сабуа.

На 81-й минуте Джордан Ларссон с передачи Александра Кокорина забил третий мяч в ворота соперников.

Таким образом, московский клуб с 27 очками опережает «Зенит» и возглавляет турнирную таблицу.

«Спартак» четвертый раз подряд выиграл в гостях в «Тинькофф Российской премьер-лиге»: до этого были повержены «Рубин», «Тамбов» и «Химки».

У «Краснодара» 18 очков и восьмая позиция.

Ранее в этот день казанский «Рубин» обыграл «Зенит» со счетом 2:1 в матче 12-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги», благодаря чему поднялся на девятое место в турнирной таблице. Для «Зенита» эта игра стала первым домашним поражением клуба за 28 матчей.

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