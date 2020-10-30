Более 30 музыкальных инструментов приобрели для школы искусств на Кубани

В Краснодарском крае завершена модернизация Афипской детской школы искусств Северского района в рамках национального проекта «Культура». На эти цели было направлено боле 4,1 млн рублей.

Для школы приобрели 35 музыкальных инструментов: четыре акустических пианино, цифровое пианино, музыкальные инструменты для отделения народных инструментов: аккордеоны, концертный и ученические баяны, балалайки, домры. А также музыкальные инструменты для отделения духовых инструментов: саксофоны, трубы, туба и кларнеты, сообщают «Кубанские новости». Для воспитанников музыкального и изобразительного отделений приобретена учебная литература.

Напомним, школе искусств в городе Порхов (Псковская область) окажут содействие в обновлении материально-технической базы. Соответствующее поручение губернатор региона Михаил Ведерников дал 1 октября. Есть острая необходимость в покупке оргтехники и компьютеров.