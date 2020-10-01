Прямой эфир

Новое оборудование закупят для Порховской школы искусств

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Школе искусств в городе Порхов (Псковская область) окажут содействие в обновлении материально-технической базы. Соответствующее поручение губернатор региона Михаил Ведерников дал 1 октября по итогам посещения школы.

Как сообщили Псковской ленте новостей в пресс-службе областной администрации, руководитель учреждения Оксана Романюк рассказала губернатору о деятельности школы и отметила, что есть острая необходимость в покупке оргтехники и компьютеров.

Ведерников поручил решить вопрос и направить средства на эти цели из резервного фонда региона. Также он отметил, что школе искусств нужно активнее участвовать в конкурсах, грантах и федеральных проектах, которые позволяют получить финансирование на развитие учреждения.

Сейчас в Псковской области проводится модернизация школ искусств. Капремонт уже завершился в музыкальной школе № 1 Пскова. Также там оборудовали два концертных зала и закупили новые инструменты.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020