Новое оборудование закупят для Порховской школы искусств

Школе искусств в городе Порхов (Псковская область) окажут содействие в обновлении материально-технической базы. Соответствующее поручение губернатор региона Михаил Ведерников дал 1 октября по итогам посещения школы.

Как сообщили Псковской ленте новостей в пресс-службе областной администрации, руководитель учреждения Оксана Романюк рассказала губернатору о деятельности школы и отметила, что есть острая необходимость в покупке оргтехники и компьютеров.

Ведерников поручил решить вопрос и направить средства на эти цели из резервного фонда региона. Также он отметил, что школе искусств нужно активнее участвовать в конкурсах, грантах и федеральных проектах, которые позволяют получить финансирование на развитие учреждения.

Сейчас в Псковской области проводится модернизация школ искусств. Капремонт уже завершился в музыкальной школе № 1 Пскова. Также там оборудовали два концертных зала и закупили новые инструменты.