Контрабанду леса на 35 млн рублей раскрыли в Иркутской области

«Черные» лесорубы из Иркутской области перевезли через таможенную территорию ЕврАэЗС хвойные породы деревьев стоимостью более 35 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов.

По версии следствия, в 2016 году организация из Усолья-Сибирского, основным видом деятельности которой является экспорт лесоматериалов, заключила три внешнеэкономических контракта на поставку хвойных пород деревьев в другое государство. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

«Работниками данного предприятия в одно из таможенных подразделений Сибирского таможенного управления были представлены документы с заведомо ложными сведениями о происхождении древесины», — говорится в информации от СУ СКР.

В России необходимо усилить борьбу с «черными» лесорубами. Это важно не только по экономическим причинам, но и с точки зрения сохранения лесного фонда и рекультивации вырубок. Об этом «Известиям» заявили эксперты и политики, которые предлагают поднять штраф за незаконное уничтожение и транспортировку как минимум в 30 раз и примерно вдвое увеличить численность лесных инспекторов. Владимир Путин во время совещания о развитии и декриминализации лесного комплекса заявил: что происходящее в отрасли «ни в какие ворота не лезет». Он призвал запретить вывоз из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Кроме того, президент предложил запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, а также пересмотреть подходы к работе таможни.