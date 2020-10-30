Мантуров заявил о сложности с кислородом в больницах в 22-х регионах

Сложная ситуация с медицинским кислородом сложилась в четверти регионов страны, сообщил глава Минздрава РФ Денис Мантуров 30 октября.

«Сегодня Минпромторг предпринимает все возможные усилия, чтобы исключить ситуацию с дефицитом кислорода. Мы провели опрос всех 85 субъектов РФ. В результате выявили осложненную ситуацию в медицинском кислороде в 22 регионах», — приводит его слова «Интерфакс».

Мантуров отметил, что Минздрав тесно взаимодействует и проводит ряд совещаний со всеми российскими производителями и поставщиками медицинских газов.

Также он подчеркнул, что любая возникающая потребность в сырье, оперативном лицензировании или помощи в выходе на рынок решается в кратчайшие сроки, такие примеры уже есть.

Ранее в этот день стало известно, что в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по факту гибели пациентов, проходивших лечение от коронавируса в городской больнице № 20, якобы из-за нехватки кислорода.

В рамках расследования были проведены обыски по месту жительства экс-начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежды Левицкой, уволенной 27 октября, в мэрии и областном минздраве.

Максимальное наказание по статье — до четырех лет лишения свободы.

21 октября глава Ростовской области Василий Голубев, упомянув 20-ю больницу, потребовал держать ситуацию с обеспечением кислородом медучреждений на контроле, отслеживая все информационные вбросы по этой теме.