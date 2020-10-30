Прямой эфир
Сюжет:

Мантуров заявил о сложности с кислородом в больницах в 22-х регионах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сложная ситуация с медицинским кислородом сложилась в четверти регионов страны, сообщил глава Минздрава РФ Денис Мантуров 30 октября.

Третья лишняя: следующая волна коронавируса может ударить по регионам
В Москве уже в ближайшее время возможен перелом в сторону снижения заболеваемости, считают ученые

«Сегодня Минпромторг предпринимает все возможные усилия, чтобы исключить ситуацию с дефицитом кислорода. Мы провели опрос всех 85 субъектов РФ. В результате выявили осложненную ситуацию в медицинском кислороде в 22 регионах», — приводит его слова «Интерфакс».

Мантуров отметил, что Минздрав тесно взаимодействует и проводит ряд совещаний со всеми российскими производителями и поставщиками медицинских газов.

Также он подчеркнул, что любая возникающая потребность в сырье, оперативном лицензировании или помощи в выходе на рынок решается в кратчайшие сроки, такие примеры уже есть.

Ранее в этот день стало известно, что в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по факту гибели пациентов, проходивших лечение от коронавируса в городской больнице № 20, якобы из-за нехватки кислорода.

В рамках расследования были проведены обыски по месту жительства экс-начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежды Левицкой, уволенной 27 октября, в мэрии и областном минздраве.

Максимальное наказание по статье — до четырех лет лишения свободы.

21 октября глава Ростовской области Василий Голубев, упомянув 20-ю больницу, потребовал держать ситуацию с обеспечением кислородом медучреждений на контроле, отслеживая все информационные вбросы по этой теме.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020