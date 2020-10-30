СКР возбудил уголовное дело из-за смерти пациентов с COVID-19 в Ростове-на-Дону

Уголовное дело возбудили в связи со смертью пяти пациентов с коронавирусной инфекцией в городской больнице № 20. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по Ростовской области 30 октября.

Уточняется, что дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В рамках расследования уголовного дела следственным путем будут установлены причины и обстоятельства наступления смерти пациентов медицинского учреждения. В настоящее время в мэрии и областном минздраве идут обыски, подтвердили в правоохранительных органах.

Кроме того, обыски проходят по месту жительства бывшего начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежды Левицкой, передает ТАСС.

Источник «Известий» при этом отмечает, что дело было возбуждено на фоне широкого резонанса в СМИ, подтверждений тому, что смерти наступили в результате чьей-то неосторожности, на данный момент нет.

Левицкая была уволена 27 октября на фоне происшествия в городской больнице № 20, где якобы из-за нехватки кислорода погибли 13 пациентов. За день до этого на пресс-конференции она заявляла, что проверка по факту гибели пациентов в госпитале № 20 не выявила перебоев в поставке кислорода в медицинское учреждение, но исполняющий обязанности руководителя медучреждения придерживается другой позиции.

Два работающих в «красной» зоне сотрудника медицинского учреждения подтвердили, что пациенты, «которые еще могли продержаться», скончались, когда в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы газа, информировал 21 октября портал «161.ru».

Пять человек умерли в реанимации и еще несколько — в общем отделении госпиталя, сообщил порталу неназванный источник в системе здравоохранения города.

По данным городского управления здравоохранения, 12 октября в госпитале при ГБ № 20 умерли 13 пациентов, причина смерти которых будет установлена по результатам патологоанатомической экспертизы. За предыдущие сутки там скончались шесть больных, а 14 октября — пятеро. Всего со дня открытия 5 мая и до 14 октября в госпитале при 20-й больнице умерли 274 пациента — на 12 октября пришлась 20-я часть всех смертей, пишет портал.

26 октября стало известно, что врач, дежуривший в 20-й больнице Ростова-на-Дону, упомянул нехватку кислорода в своем рапорте.

Он отметил, что перебои с подачей кислорода пациентам с коронавирусом в «красной» зоне начались еще вечером 11 октября. Врачам пришлось подключить резерв реанимации, чтобы обеспечить достаточную концентрацию подаваемой кислородной смеси к больным.

Позже этот запас закончился, только через 40 минут подача кислорода в основную систему возобновилась. Врач подчеркивает, что в этот промежуток времени он поставил в известность по телефону руководителя госпиталя и кислородную службу.

Ранее, 21 октября, глава Ростовской области Василий Голубев, упомянув 20-ю больницу, потребовал держать ситуацию с обеспечением кислородом медучреждений на контроле, отслеживая все информационные вбросы по этой теме.