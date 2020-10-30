Двое детей погибли в результате землетрясения на греческом острове Самос

Двое детей погибли в результате обрушения стены после землетрясения на греческом острове Самос. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает издание The National Herald.

Журналисты ссылаются на слова репортера телеканала ERT Гарри Завудакиса, который сообщил, что двое детей переходили узкую улицу в городе, но в результате землетрясения стена рухнула.

Прибывшие на место происшествия службы экстренной помощи извлекли из-под завалов юношу и девушку.

Ранее в пятницу сильные подземные толчки в Греции вызвали разрушения на острове Самос. Магнитуда землетрясения составила 6,8.

В Ассоциации туроператоров России заверили, что организованных российских туристов нет в районах Греции, пострадавших от землетрясения.

Кроме того, землетрясение произошло 30 октября и в турецкой провинции Измир. Согласно последним данным, там погибли шесть человек и пострадали свыше двухсот, пишет «Газета.ру».