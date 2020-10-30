Патрушев сообщил о росте числа вовлеченных в преступные субкультуры подростков

Число подростков, вовлеченных в субкультуры «шутинга», в соцсетях превысило 70 тыс. Об этом заявил в пятницу, 30 октября, секретарь Совета безопасности России.

«Растет количество подростков — участников молодежных субкультур, таких как «скулшутинг», «колумбайн». [Их число] в социальных сетях достигло уже более 70 тыс. человек», — передает его слова ТАСС.

По словам секретаря Совбеза, результатом деятельности таких сообществ становится формирование в образовательных организациях групп криминальной направленности, призывающих к насильственным действиям, в том числе в ходе проведения протестных акций, массовых беспорядков и экстремистских актов.

Он также подчеркнул, что необходимо жестко пресекать деятельность представителей такой криминальной субкультуры, как АУЕ («Арестантское уголовное единство»). Одновременно с этим следует повышать правовую грамотность молодежи, включая их информирование об ответственности за участие в экстремистской и иной противоправной деятельности, заключил Патрушев.

АУЕ — девиз субкультуры, которая пропагандирует среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия. Участники движения причастны к преступлениям, организации бунтов и побегов из мест лишения свободы, массовым беспорядкам, распространению экстремистских материалов в интернете.

Накануне Минюст России включил АУЕ в перечень запрещенных экстремистских организаций. Ее деятельность на территории Российской Федерации будет запрещена. Руководитель аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров отметил, что родителям, чьи дети пропагандируют движение АУЕ, может грозить штраф до 700 тыс. рублей.