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Минюст включил АУЕ в перечень запрещенных экстремистских организаций

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Минюст России включил «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) в перечень запрещенных экстремистских организаций. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 29 октября.

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Данная организация была признана экстремистской решением Верховного суда. Таким образом, ее деятельность будет запрещена на территории Российской Федерации.

В конце августа в Генпрокуратуре заявили, что запрещенное в России движение АУЕ широко пропагандируется в социальных сетях.

В свою очередь, руководитель аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров отметил, что родителям, чьи дети пропагандируют движение АУЕ, может грозить штраф до 700 тыс. рублей.

Верховный суд России 17 августа запретил АУЕ. Генпрокуратура определила организацию как «международное общественное движение».

АУЕ — девиз субкультуры, которая пропагандирует среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия. Участники движения причастны к преступлениям, организации бунтов и побегов из мест лишения свободы, массовым беспорядкам, распространению экстремистских материалов в интернете.

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