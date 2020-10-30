Эксперт дал прогноз по продажам лекарств в России до конца года

Положительные тенденции на фармацевтическом рынке в России сохранятся до конца года, рассказал «Известиям» эксперт в вопросах стратегического развития бизнеса Виталий Манкевич в пятницу, 30 октября.

Ранее в этот день «Ведомости» сообщили со ссылкой на исследование DSM Group, что продажи лекарств в российских аптеках в денежном выражении увеличились на 10,9% и достигли 819,7 млн рублей за последние девять месяцев.

«Текущий год стал аномально плохим для почти всех, кроме фармацевтов и аптечных сетей. До конца года положительные тенденции на рынке сохранятся. Вторая волна будет подогревать продажи аптек», — сказал Манкевич.

По его словам, люди покупают как лекарства, так и средства индивидуальной защиты. В следующем году эксперт допустил некоторое снижение, но среднесрочные тенденции рынка останутся положительными.

На росте продаж лекарств также сказывается самоизоляция, которая может привести к росту хронических заболеваний россиян, заключил специалист.

В исследовании подчеркивается, что за указанный период росли продажи дорогостоящих лекарств (от 500 рублей) — их доля в общем объеме продаж увеличилась на 3,6 процентного пункта и составила 44%. В то же время доля лекарств стоимостью до 500 рублей сократилась до 42,4%.

В конце сентября сообщалось, что по итогам августа лекарства подорожали почти на 9%. По словам экспертов, одна из основных причин подорожания — девальвация рубля, считают эксперты.