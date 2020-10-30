Прямой эфир

Эксперт дал прогноз по продажам лекарств в России до конца года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Положительные тенденции на фармацевтическом рынке в России сохранятся до конца года, рассказал «Известиям» эксперт в вопросах стратегического развития бизнеса Виталий Манкевич в пятницу, 30 октября.

Ранее в этот день «Ведомости» сообщили со ссылкой на исследование DSM Group, что продажи лекарств в российских аптеках в денежном выражении увеличились на 10,9% и достигли 819,7 млн рублей за последние девять месяцев.

Валютные осложнения: лекарства подорожали почти на 9%
Снижения цен до конца года не предвидится, возможен рост еще на 10%

«Текущий год стал аномально плохим для почти всех, кроме фармацевтов и аптечных сетей. До конца года положительные тенденции на рынке сохранятся. Вторая волна будет подогревать продажи аптек», — сказал Манкевич.

По его словам, люди покупают как лекарства, так и средства индивидуальной защиты. В следующем году эксперт допустил некоторое снижение, но среднесрочные тенденции рынка останутся положительными.

На росте продаж лекарств также сказывается самоизоляция, которая может привести к росту хронических заболеваний россиян, заключил специалист.

В исследовании подчеркивается, что за указанный период росли продажи дорогостоящих лекарств (от 500 рублей) — их доля в общем объеме продаж увеличилась на 3,6 процентного пункта и составила 44%. В то же время доля лекарств стоимостью до 500 рублей сократилась до 42,4%.

В конце сентября сообщалось, что по итогам августа лекарства подорожали почти на 9%. По словам экспертов, одна из основных причин подорожания — девальвация рубля, считают эксперты.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020