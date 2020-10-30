Рекордные продажи зафиксировали в российских аптеках

Продажи лекарств в российских аптеках в денежном выражении увеличились на 10,9% и достигли 819,7 млн рублей за последние девять месяцев. Об этом говорится в исследовании DSM Group, которое в пятницу, 30 октября, оказалось в распоряжении «Ведомостей».

При этом, как отмечается, в прошлом году за аналогичный период сумма продаж в аптеках страны составила 739,1 млн рублей.

Однако в натуральном выражении реализация лекарств в аптеках демонстрирует падение третий год подряд: в 2018 году этот показатель составлял 3,9 млрд упаковок, к 2019-му продажи лекарств сократились на 1,5%, до 3,8 млрд упаковок, а к 2020 году еще на 1,7%, до 3,7 млрд упаковок.

По мнению аналитиков, увеличение реализации лекарств в стоимостном выражении при падении в натуральном связано с изменением структуры потребления. В исследовании подчеркивается, что за указанный период росли продажи дорогостоящих лекарств (от 500 рублей) — их доля в общем объеме продаж увеличилась на 3,6 процентного пункта и составила 44%. В то же время доля лекарств стоимостью до 500 рублей сократилась до 42,4%.

Как отмечает гендиректор сети «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой, с начала лета рубль упал примерно на 15%, что привело к прямо пропорциональному росту цен как на импортные, так и на российские лекарства. В результате произошел переход препаратов из средней ценовой категории в более высокую.

В конце сентября сообщалось, что по итогам августа лекарства подорожали почти на 9%. По словам экспертов, одна из основных причин подорожания — девальвация рубля, считают эксперты.