Прямой эфир

Рекордные продажи зафиксировали в российских аптеках

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продажи лекарств в российских аптеках в денежном выражении увеличились на 10,9% и достигли 819,7 млн рублей за последние девять месяцев. Об этом говорится в исследовании DSM Group, которое в пятницу, 30 октября, оказалось в распоряжении «Ведомостей».

Дороже жизни: 69% орфанных больных жалуются на проблемы с лекарствами
Для получения медикаментов семьи пациентов вынуждены обращаться в суд

При этом, как отмечается, в прошлом году за аналогичный период сумма продаж в аптеках страны составила 739,1 млн рублей.

Однако в натуральном выражении реализация лекарств в аптеках демонстрирует падение третий год подряд: в 2018 году этот показатель составлял 3,9 млрд упаковок, к 2019-му продажи лекарств сократились на 1,5%, до 3,8 млрд упаковок, а к 2020 году еще на 1,7%, до 3,7 млрд упаковок.

По мнению аналитиков, увеличение реализации лекарств в стоимостном выражении при падении в натуральном связано с изменением структуры потребления. В исследовании подчеркивается, что за указанный период росли продажи дорогостоящих лекарств (от 500 рублей) — их доля в общем объеме продаж увеличилась на 3,6 процентного пункта и составила 44%. В то же время доля лекарств стоимостью до 500 рублей сократилась до 42,4%.

Как отмечает гендиректор сети «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой, с начала лета рубль упал примерно на 15%, что привело к прямо пропорциональному росту цен как на импортные, так и на российские лекарства. В результате произошел переход препаратов из средней ценовой категории в более высокую.

В конце сентября сообщалось, что по итогам августа лекарства подорожали почти на 9%. По словам экспертов, одна из основных причин подорожания — девальвация рубля, считают эксперты.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020