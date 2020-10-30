Производитель «Арепливира» назвал срок окупаемости разработки препарата

Производитель лекарства для лечения COVID-19 «Арепливир» планирует окупить затраты на разработку препарата в течение 3–4 лет. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков.

«Процесс вывода препарата на рынок, его разработки, так скажем, постановки производства — это очень затратный процесс. И, естественно, мы пока своих затрат не окупили и будем их окупать в течение ближайших нескольких лет, поэтому говорить о том, что мы что-то заработали, пока, наверное, рано», — приводит «РИА Новости» слова Земскова.

Он отметил, что прибыль от продажи препарата есть, но, чтобы покрыть расходы, должно пройти немало времени. По его прогнозам, на окупаемость разработки лекарственного средства уйдет 3–4 года.

На прошлой неделе стало известно, что около 50 стран мира ведут переговоры о поставках из России препарата от коронавирусной инфекции «Арепливир».

В середине октября сообщалось, что «Арепливир» был поставлен во все российские регионы, пишет «Газета.ру».

В июне российский препарат «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед» получил одобрение Минздрава.

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