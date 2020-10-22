Около 50 стран заинтересовались российским препаратом «Арепливир»

Около 50 стран мира ведут переговоры о поставках из России препарата от коронавирусной инфекции «Арепливир». Об этом в четверг, 22 октября, сообщил главный исполнительный директор компании-производителя ГК «Промомед» Андрей Младенцев.

«Это страны Южной Америки, Африки, арабские страны. Интерес к препарату только усилился после того, как начали публиковать отчеты, подтверждающие эффективность этого препарата», — сказал Младенцев в беседе с «РИА Новости».

Среди стран, в частности, он назвал Бразилию, Грузию, Ирак, Испанию, Казахстан, Киргизию, Индию, Танзанию, Южный Судан, Болгарию, ЮАР и прочие.

Ранее Младенцев сообщал, что продажа препарата за рубеж остановлена из-за высокого спроса в России.

В сентябре лекарство «Арепливир» поступило в продажу — на первом этапе его получили 10 тыс. российских аптек. Стоимость упаковки «Арепливира» составит в рознице от 12 320 рублей за пачку из 40 таблеток по 200 мг.

Ранее, 16 октября, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что стоимость фавипиравира после регистрации цены снизится минимум в два раза. Цена упаковки в 50 таблеток в субъектах страны составит 5,5 тыс. рублей, включая НДС, без учета региональных надбавок.

В тот же день сообщалось, что Минздрав зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарства от COVID-19. 20 октября стало известно, что столичные аптеки начали снижать цены на препарат.

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