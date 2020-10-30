Две заповедные территории появились в Астраханской области

В Астраханской области создали две природные заповедные территории: «Зимовальные ямы №3» в Харабалинском районе и «Зимовальные ямы №4» в Ахтубинском, Енотаевском и Харабалинском районах. Каждая объединяет по 10 зимовальных ям, а общая площадь превышает 280 га.

Как пишет «Астрахань-24», такие природные территории создаются для охраны зимовальных ям. Зимой на участках скапливается много частиковых и осетровых видов рыб, поэтому там нередко устраивают незаконные рыбалки.

О необходимости придания территориям охранного статуса заявило региональное природоохранное сообщество. Инициативу удалось реализовать в рамках нацпроекта «Экология».

Режим природоохранной зоны предполагает более 20 ограничений хозяйственной деятельности. Одно из главных – запрет на промышленную и любительскую рыбалку.

Всего же в регионе четыре природные заповедные территории, созданные в рамках нацпроекта «Экология».

Ранее сообщалось, что в Астраханской области проведут экспертизу воды из местных рек, в том числе из Волги. Этим займутся специалисты некоммерческого фонда «Без рек как без рук».