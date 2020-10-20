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Воду из реки Волги отправили на экспертизу

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В Астраханской области проведут комплексную экспертизу состава воды из местных рек. Пробы в разных по глубине слоях водного потока рек региона, в том числе и Волги, на разных участках выше и ниже по течению взяли специалисты некоммерческого фонда «Без рек как без рук».

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В Астрахани специалисты взяли пробы в районе Центральной городской набережной.

Отобранные пробы исследуют в лабораториях на предмет содержания в воде различных загрязнений, в частности солей тяжелых металлов и частиц микропластика.

Как пишет «Астрахань-24», результаты исследований позволят сделать выводы о составе воды в Волге. Сейчас к проблеме загрязнения этой реки приковано внимание федерального центра.

Ранее стартовал проект оздоровления Волги. В Астрахани планируют модернизировать старые и построить новые очистные сооружения.

Сообщалось, что в Ульяновской области на реализацию проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» выделят 5 млрд рублей, большая их часть пойдет на работы в областном центре.

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