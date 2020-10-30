Дворовые хоккейные команды создадут в Туле

В Туле появятся детские дворовые хоккейные команды. Инициатива принадлежит жителям города. В Федерации хоккея Тульской области ее поддержали.

Как пишут «Тульские известия», представители федерации будут тренировать юных хоккеистов, обеспечат команды спортивным инвентарем и помогут организовать соревнования.

В середине августа сообщалось, что в Туле собираются построить уникальный для всего региона Центр уличного баскетбола. Это будет спортивная площадка с баскетбольной и пятью стритбольными зонами, переносными и стационарными трибунами.