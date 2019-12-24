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Турнир по дворовому хоккею проведут во Владивостоке

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Во Владивостоке проведут турнир по дворовому хоккею для любителей. Соревнования состоятся после новогодних праздников.

Заявки от любительских команд принимают в администрации города. Игры пройдут на крытых ледовых площадках и в открытых хоккейных коробках. Об этом сообщает Vostokmedia.

На турнир уже заявились три команды. Прием заявок будет вестись до 29 декабря.

Кроме того, 1 января во Владивостоке пройдет новогодний костюмированный забег. Участники пробегут от штаба Тихоокеанского флота до набережной Цесаревича.

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