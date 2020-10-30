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Лукашенко ответил «Да не дождетесь!» на рассуждения о конце его карьеры

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 октября во время встречи с коллективом МВД отреагировал на рассуждения о закате своей политической карьеры в качестве главы государства.

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«Да не дождетесь! Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как говорил, держаться за это кресло. Нет. Политика — это не только президент. Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли», — приводит агентство «БелТА» его слова.

Он отметил, что в будущем готов помогать и поддерживать как нового президента, так и силовиков, если они обратятся к нему за советом.

«Но если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил. Слушайте, были ситуации, может быть, когда кто-то и дрожал. Но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул. Слушайте, у нас было и посложнее, у нас жгли на улицах автомобили, анархисты и подонки со всего мира приезжали в середине 1990-х, эти кадры есть», — добавил Лукашенко.

На прошлой неделе Лукашенко на встрече с оппозиционерами в СИЗО пообещал больше не баллотироваться на пост главы государства после принятия новой конституции.

В августе, после первой волны протестов, Лукашенко сказал, что если белорусы загубят своего первого президента, то потом будут губить и всех остальных.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране.

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