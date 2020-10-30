Роскомнадзор вновь потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ

Роскомнадзор вновь направил руководству американской компании Google письмо с требованием прекратить цензурирование информационных материалов российских СМИ. Об этом сообщили в пятницу, 30 октября, в пресс-службе ведомства.

Причиной стала маркировка видео с записью эфира ток-шоу «60 минут по горячим следам», вышедшего в эфир телеканала «Россия 1» 28 октября. Ролик, опубликованный на YouTube-канале программы, был помечен, как неподходящий для ряда аудиторий.

Действия администрации YouTube Роскомнадзор рассматривает как акт цензуры и указывает на недопустимость каких-либо ограничений при распространении на территории России этого материала.

«Требуем при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства при распространении информации, которое вытекает из запрета цензуры, установленного ч. 5 ст. 29 Конституции РФ», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее Роскомнадзор потребовал от администрации сети микроблогов Twitter снять ограничения к репортажу телеканала RT о президентских выборах в США. В примечании Twitter говорится, что «этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение».