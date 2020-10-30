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Twitter счел «вводящим в заблужение» репортаж RT о выборах в США

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Сеть микроблогов Twitter отметила репортаж телеканала RT о президентских выборах в США как публикацию, вводящую в заблуждение.

«Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», — сказано в примечании Twitter.

К публикации RT оказались отключены комментарии, делать репосты сообщения нельзя.

28 октября Роскомнадзор повторно направил Facebook, Google и Twitter требования о прекращении цензуры в отношении средств массовой информации РФ. В ведомстве также отмечали, что данные соцсети ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ.

Ранее в октябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об открытой цензуре со стороны Twitter и Facebook. По ее словам, одной из угроз в цифровой сфере является монополизация онлайн-пространства, доминирование западных, в частности американских, корпораций и отсутствие общепринятых правил.

16 октября госсекретарь США Майк Помпео призвал американцев «аккуратно взвешивать» информацию российского телеканала и отличать дезинформацию в СМИ.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя заявление Помпео, посоветовала ему «продолжать смотреть» телеканал, «не отвлекаться».

Twitter ввел ряд ограничений перед выборами в США. Соцсеть запретила заранее говорить о победе одного из кандидатов до объявления результатов голосования. Подобные сообщения получают особые пометки. Твиты, в которых администрация сервиса увидит попытки вмешательств в выборы, будут удалять. Лайкать публикации некоторых блогеров и политиков запретят. Заморозка коснется профилей тех, у кого более 100 тыс. подписчиков.

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