РКН потребовал от Twitter снять ограничения по репортажу RT о выборах в США

Роскомнадзор направил администрации сети микроблогов Twitter требование о снятии ограничений к репортажу телеканала RT о президентских выборах в США.

«Ограничения на материалы российских СМИ расцениваются как акт цензуры, нарушающие принципы обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

В регуляторе подчеркнули, что «подобные действия соцсети являются попыткой скрыть от мировой, и в том числе российской, общественности публикуемую Russia Today информацию о нарушениях во время проведения выборов в США».

Ограничение было наложено на публикацию от 29 октября. В примечании Twitter говорится, что «этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение». Комментировать публикацию и сделать ее репост нельзя.

Ранее Роскомнадзор неоднократно направлял Facebook, Google и Twitter требования о прекращении цензуры в отношении российских средств массовой информации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее в октябре заявила об открытой цензуре со стороны Twitter и Facebook.

В сентябре Twitter исключила аккаунт «РИА Новости» из поисковой выдачи, до этого аналогичные меры были приняты в отношении страниц RT и Sputnik. В МИА «Россия сегодня» такие санкции назвали цензурой, отметив, что администрация соцсети не реагирует на запросы и не объясняет причины своего решения.

В начале августа представители Twitter сообщили, что начнут маркировать страницы правительственных чиновников и СМИ, подконтрольных государству, подписью «Правительственная учетная запись, Россия». В частности, такая маркировка появилась на аккаунтах президента РФ Владимира Путина, российского правительства и зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Подписями «Государственное издание, Россия» были отмечены страницы «РИА Новости», ТАСС, RT, «Вестей» и ряда других СМИ.

Позднее Twitter ввел ряд ограничений перед выборами в США. Соцсеть запретила заранее говорить о победе одного из кандидатов до объявления результатов голосования. Подобные сообщения получают особые пометки. Твиты, в которых администрация сервиса увидит попытки вмешательств в выборы, будут удалять. Лайкать публикации некоторых блогеров и политиков запретят. Заморозка коснется профилей тех, у кого более 100 тыс. подписчиков.