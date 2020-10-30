Самарский минздрав прокомментировал дефицит градусников в аптеках

Жители Самары пожаловались на дефицит ртутных градусников в городских аптеках. Трудно найти и электронные термометры.

Ситуацию прокомментировали в региональном министерстве здравоохранения. Там сказали, что градусники не являются лекарственными препаратами и в обязательный минимальный ассортимент аптек не входят. Это значит, их наличие формируется рыночными механизмами.

Наличие термометров в аптеках зависит, в частности, от того, есть ли они на складе производителей и оптовых поставщиков, пишет НИА «Самара» со ссылкой на региональное ведомство.

20 октября сообщалось, что в Кургане в аптеках возник дефицит недорогих ртутных градусников, в то время как безртутные термометры, значительно более дорогие, в продаже имеются.