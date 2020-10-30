Прямой эфир

Самарский минздрав прокомментировал дефицит градусников в аптеках

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Самары пожаловались на дефицит ртутных градусников в городских аптеках. Трудно найти и электронные термометры.

Ситуацию прокомментировали в региональном министерстве здравоохранения. Там сказали, что градусники не являются лекарственными препаратами и в обязательный минимальный ассортимент аптек не входят. Это значит, их наличие формируется рыночными механизмами.

Наличие термометров в аптеках зависит, в частности, от того, есть ли они на складе производителей и оптовых поставщиков, пишет НИА «Самара» со ссылкой на региональное ведомство.

20 октября сообщалось, что в Кургане в аптеках возник дефицит недорогих ртутных градусников, в то время как безртутные термометры, значительно более дорогие, в продаже имеются.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020