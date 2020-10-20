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Дефицит дешевых градусников возник в Кургане

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Жители Кургана столкнулись с проблемой нехватки градусников по доступной цене в городских аптеках. Если до пандемии ртутный термометр можно было купить за 50 рублей, то сейчас в некоторых аптеках он стоит 150–200 рублей.

Корреспондент ИА «Ура.ру» вообще не смог найти ртутный градусник в городских аптеках, причем в продаже имеются безртутные термометры, но при этом не электронные. В том, как правильно их использовать, смогут разобраться далеко не все, пишет агентство.

Что касается электронных приборов, то они есть в аптеках. Их стоимость — от 280 рублей и выше. Цена на бесконтактные градусники достигает 7,5 тыс. рублей.

Ранее некоторые регионы сообщили о том, что у них на фоне роста заболеваемости коронавирусом возник острый дефицит врачей и медицинских работников. Из-за растущей в период пандемии нагрузки и сложностей в получении положенных выплат специалисты увольняются.

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