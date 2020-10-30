В России впервые выявили свыше 18 тыс. новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки впервые выявили 18 283 новых случая заболевания COVID-19. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России выявлено 18 283 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 22,3% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 оказалось в Москве — 5268, Санкт-Петербурге — 801, Московской области — 524.

За прошедшие сутки выздоровели 14 519 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус, зафиксировано 355 летальных исходов.

С начала эпидемии в России выявили 1 599 976 случаев COVID-19, зафиксировано 27 656 летальных исходов, выздоровели 1 200 560 человек.

27 октября в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

Постановление службы также обязывает региональные власти усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, торговых объектах, общепите, театрах и других местах массового пребывания и проводить не менее 150 лабораторных тестов на 100 тыс. населения среднесуточно.

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