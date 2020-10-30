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В МВД рассказали о ликвидации вооруженного злоумышленника

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Полицейские ОМВД по Кукморскому району Республики Татарстан ликвидировали вооруженного ножом нападавшего. Об этом говорится в пятницу, 30 октября, в сообщении на сайте регионального главка полиции.

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По данным полиции, около 00:30 пятницы участковый, припарковывая служебный автомобиль у здания ОМВД, заметил на земле осколки стекла и огонь. «В ходе тушения возгорания в сторону парковки неизвестным через ограду была брошена еще одна бутылка, предположительно, с горючей смесью, после чего злоумышленник попытался скрыться», — отметили в полиции.

Участковый и начальник ИВС ОМВД России по Кукморскому району попытались задержать нападавшего, но тот стал угрожать им ножом. На требования правоохранителей бросить холодное оружие молодой человек не реагировал, нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений.

Учитывая агрессивное и общественно-опасное поведение гражданина, полицейские выстрелили в него, нападавший скончался на месте.

Личность погибшего установлена, им оказался местный житель 2004 года рождения. По данным телеканала РЕН ТВ, нападавший выкрикивал «Аллаху Акбар».

На место происшествия выезжал министр внутренних дел Татарстана генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет. В минздраве республики отметили стабильное состояние полицейского, пишет «Газета.ру».

Ранее в пятницу Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт возбуждено после попытки подростка поджечь отдел полиции в Татарстане.

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