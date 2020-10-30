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СК возбудил дело по факту нападения подростка на отдел полиции в Татарстане

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Уголовное дело о покушении на теракт возбуждено после попытки подростка поджечь отдел полиции в Татарстане. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России в пятницу, 30 октября.

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«Следственными органами СК по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»), ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

По данным следователей, в ночь на пятницу 16-летний юноша в городе Кукморе пытался поджечь здание районного отдела полиции с помощью бутылок с зажигательной смесью. При задержании молодой человек оказал сопротивление и не менее трех раз ударил ножом сотрудника правоохранительных органов.

Его коллега после предупредительных выстрелов в воздух был вынужден открыть огонь на поражение. В результате подросток скончался до приезда медиков.

По данным телеканала РЕН ТВ, нападавший выкрикивал «Аллаху Акбар». Один из полицейских, младший лейтенант Ленар Аглиулин, пытался отбиться от подростка с помощью огнетушителя, но получил ранение в предплечье и бедро. Правоохранителя госпитализировали, его состояние оценивается как удовлетворительное.

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