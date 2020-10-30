Иммунолог назвал условие для остановки пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса остановится, когда иммунная прослойка достигнет 70–80%, сообщил в пятницу, 30 октября врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Пандемия притормозится, когда будет достигнута иммунная прослойка 60% и выше. После 70–80% — остановится. И переболеют те, кто не контактировал за этот период. Поэтому ждать сейчас остановки от принятых мер не стоит, я думаю, что можно ждать лишь притормаживания, что, собственно, и происходит», — цитирует его «РИА Новости».

Говоря о росте количества случаев летального исхода, Жемчугов посоветовал поlсчитать, пропорционален ли он росту числа выявленных заболевших COVID-19. Кроме того, важно учитывать количество сделанных тестов, добавил эксперт.

«Главный критерий достаточности системы здравоохранения, конечно, — количество погибших. Потому что рост зараженных — это накат на медицину. Если будет расти количество погибших, значит, она не справляется, значит, где-то чего-то не хватает», — заключил иммунолог.

27 октября в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

Постановление службы также обязывает региональные власти усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, торговых объектах, общепите, театрах и других местах массового пребывания и проводить не менее 150 лабораторных тестов на 100 тыс. населения среднесуточно.

По данным на 30 октября, в России выявили 1 599 976 случаев COVID-19 в 85 регионах, зафиксировано 27 656 летальных исходов, выздоровели 1 200 560 человек.

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