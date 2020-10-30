В Евросоюзе прошёл экстренный саммит по коронавирусу

Лидеры ЕС провели экстренный саммит по коронавирусу. Форум прошёл в формате видеоконференции. Еврокомиссия призвала не спешить с отменой ограничений по COVID. Страны ЕС ускорят испытания вакцин от вируса. Для этого изменят схему обработки результатов тестов препаратов: специалисты не будут ждать завершения каждого этапа испытаний, а будут анализировать сведения по мере их поступления. Заражённых будут распределять между странами союза. На транспортировку больных Еврокомиссия выделит €220 млн. Члены ЕС заявили, что больницы в государствах региона перегружены. Также Евросоюз создаст единую стратегию вакцинации населения. Необязательные поездки по Европе назвали нежелательными.