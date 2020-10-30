Прокурор Франции подтвердил личность напавшего на церковь в Ницце

Напавший на людей в Ницце является выходцем из Туниса, который прибыл во Францию 9 октября. Об этом заявил глава французской антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар.

По его словам, у нападавшего 1999 года рождения был документ итальянского Красного Креста.

«Это удостоверение действительно принадлежит нападавшему», — приводит слова прокурора France 24 29 октября.

Кроме того, в вещах злоумышленника нашли Коран и два мобильных телефона. Мужчина также был вооружен 30-сантиметровым ножом с лезвием в 17 см.

Нападение на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце произошло утром в четверг, 29 октября. Погибли 60-летняя женщина и 55-летний работник церкви. Еще одна женщина скончалась позднее от полученных травм, несколько пострадали. По предварительным данным, нападавший обезглавил двух человек.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что мужчина не переставал повторять «Аллах Акбар». Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом. Нападавший был задержан. Во время задержания он получил ранение и сейчас госпитализирован.

За последние две недели это второе нападение во Франции. 16 октября в пригороде Парижа мужчина обезглавил учителя Самюэля Пати, который в ходе обсуждения свободы слова на лекциях демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.

После этого Макрон призвал создать в стране «просвещенный ислам» и заверил, что страна не откажется от подобных карикатур. Его слова вызвали возмущение в странах, исповедующих ислам.