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Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе

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Пассажирский автобус опрокинулся в кювет на трассе в Кузбассе, пострадали восемь человек. Об этом в пятницу, 30 октября, говорится на сайте ГУ МВД по Кемеровской области.

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ДТП произошло около 09:40 (5:40 мск) на 203 км автодороги Бийск–Мартыново–Кузедеево–Новокузнецк.

По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса «Кинг Лонг», выполнявшего рейс Таштагол–Новокузнецк, не выбрал безопасную скорость движения в конкретных дорожных условиях. В итоге он не справился с управлением.

На место аварии выехали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа ОМВД по Новокузнецкому району, а также руководство регионального УГИБДД. Ведется доследственная проверка.

Пострадавшие госпитализированы. В Центре медицины катастроф Кузбасса ТАСС сообщили, что состояние всех потерпевших оценивается как средней тяжести. Среди пострадавших детей нет.

25 октября пассажирский автобус опрокинулся в Иркутской области, пострадал один пассажир. Автобус ехал по маршруту Иркутск–Усть-Кут, в салоне находились 29 человек.

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