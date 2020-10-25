Пассажирский автобус опрокинулся в Иркутской области

Междугородный пассажирский автобус опрокинулся в кювет в районе 412 км федеральной автодороги «Вилюй» в Иркутской области, один человек пострадал. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел около 10:30 (5:30 мск). Автобус ехал по маршруту Иркутск — Усть-Кут, в салоне находились 29 человек, в том числе два водителя.

«По последней информации, в ДТП с автобусом имеется один пострадавший — 64-летний пассажир», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа областного СУ СК. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В ГУ МВД заявили, что на место аварии направлен транспорт с провизией и резервный автобус для пассажиров.

Ранее в этот день четыре человека погибли в результате аварии в Ивановской области. Как сообщили в УМВД по региону, автомобиль влетел в столб у дороги, в результате чего машину «буквально намотало» на опору.