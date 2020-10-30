Прямой эфир

Останки 73 детей нашли в захоронении времен ВОВ под Псковом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Останки 73 детей нашли в захоронении расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками мирных граждан возле деревни Глоты Псковской области. Об этом в пятницу, 30 октября сообщает пресс-служба Следственного Комитета России.

Всего в результате 10 раскопок в окрестностях Моглинского концлагеря и деревень Глоты и Андрохово были извлечены останки 188 человек.

Без срока давности: нацисты и их пособники не уйдут от ответственности
Почему важно признание факта геноцида советского народа

«В настоящее время по всем извлеченным останкам проводятся судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, найдено много артефактов, свидетельствующих о том, что расстреляно было именно гражданское население», — подчеркнули в ведомстве.

Раскопки проводились в рамках уголовного дела по статье «Геноцид» возбужденного после обнаружения ранее неизвестного массового захоронения узников Моглинского концлагеря и мирных жителей на оккупированной территории под Псковом. Согласно архивным данным, в годы войны фашисты уничтожили в стенах лагеря более 3 тыс. советских граждан.

27 октября Солецкий районный суд 27 октября впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.

Деревня Жестяная Горка ранее относилась к Ленинградской области, а сейчас является частью Новгородской. В районе деревни было обнаружено массовое захоронение мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны.

Расправы над советскими гражданами устраивали так называемые тайлькоманды, возглавляемые лицами из числа офицерского состава немецкого и австрийского происхождения. Арестованных они убивали, а их тела сбрасывали в ямы. В период с 1942 по 1943 год в районе деревни было убито не менее 2,6 тыс. человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020