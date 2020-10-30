Останки 73 детей нашли в захоронении времен ВОВ под Псковом

Останки 73 детей нашли в захоронении расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками мирных граждан возле деревни Глоты Псковской области. Об этом в пятницу, 30 октября сообщает пресс-служба Следственного Комитета России.

Всего в результате 10 раскопок в окрестностях Моглинского концлагеря и деревень Глоты и Андрохово были извлечены останки 188 человек.

«В настоящее время по всем извлеченным останкам проводятся судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, найдено много артефактов, свидетельствующих о том, что расстреляно было именно гражданское население», — подчеркнули в ведомстве.

Раскопки проводились в рамках уголовного дела по статье «Геноцид» возбужденного после обнаружения ранее неизвестного массового захоронения узников Моглинского концлагеря и мирных жителей на оккупированной территории под Псковом. Согласно архивным данным, в годы войны фашисты уничтожили в стенах лагеря более 3 тыс. советских граждан.

27 октября Солецкий районный суд 27 октября впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.

Деревня Жестяная Горка ранее относилась к Ленинградской области, а сейчас является частью Новгородской. В районе деревни было обнаружено массовое захоронение мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны.

Расправы над советскими гражданами устраивали так называемые тайлькоманды, возглавляемые лицами из числа офицерского состава немецкого и австрийского происхождения. Арестованных они убивали, а их тела сбрасывали в ямы. В период с 1942 по 1943 год в районе деревни было убито не менее 2,6 тыс. человек.