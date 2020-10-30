Установлен основной источник распространения коронавируса
Коронавирус охотнее всего распространяется во рту, заявила группа американских ученых, их исследование было опубликовано на портале medRxiv 27 октября.
Как отмечают специалисты, ротовая полость (особенно слюнные железы, язык и миндалины) — одно из наиболее «благоприятных» мест для размножения SARS-CoV-2.
Таким образом, увеличиваются шансы заражения коронавирусом через проглатываемую слюну или попадание инфекции напрямую в легкие. Слюна становится основным источником передачи SARS-CoV-2 другим людям, например, при чихании, кашле или даже при разговоре.
В связи с этим ученые еще раз напомнили о важности ношения медицинских масок.
Основными симптомами, как и в других случаях, ученые назвали потерю вкуса и сухость во рту.
Статья пока не прошла научную оценку.
30 октября ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии обнаружили необычное проявление коронавируса. По их мнению, болезнь может проявляться в раздражении на пальцах ног.
Накануне стало известно, что в Европе активно распространяется новый штамм коронавируса. Согласно исследованию ученых, впервые этот вид СOVID-19, получивший название 20A.EU1, обнаружили в июне в Испании.
При этом российские ученые установили, что коронавирус может проявить себя даже после выздоровления. «Отложенный эффект» выражен поражением внутренних органов. Причем он возможен даже у людей, у которых не было пневмонии.