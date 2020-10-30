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Установлен основной источник распространения коронавируса

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Коронавирус охотнее всего распространяется во рту, заявила группа американских ученых, их исследование было опубликовано на портале medRxiv 27 октября.

Отложенное действие: СОVID повреждает органы уже после выздоровления
Ученые считают, что коронавирус атакует красный костный мозг, фрагменты которого находят в печени, почках и других органах 

Как отмечают специалисты, ротовая полость (особенно слюнные железы, язык и миндалины) — одно из наиболее «благоприятных» мест для размножения SARS-CoV-2.

Таким образом, увеличиваются шансы заражения коронавирусом через проглатываемую слюну или попадание инфекции напрямую в легкие. Слюна становится основным источником передачи SARS-CoV-2 другим людям, например, при чихании, кашле или даже при разговоре.

В связи с этим ученые еще раз напомнили о важности ношения медицинских масок.

Основными симптомами, как и в других случаях, ученые назвали потерю вкуса и сухость во рту.

Статья пока не прошла научную оценку.

30 октября ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии обнаружили необычное проявление коронавируса. По их мнению, болезнь может проявляться в раздражении на пальцах ног.

Накануне стало известно, что в Европе активно распространяется новый штамм коронавируса. Согласно исследованию ученых, впервые этот вид СOVID-19, получивший название 20A.EU1, обнаружили в июне в Испании.

При этом российские ученые установили, что коронавирус может проявить себя даже после выздоровления. «Отложенный эффект» выражен поражением внутренних органов. Причем он возможен даже у людей, у которых не было пневмонии.

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