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В Находке школьникам на неделю продлили каникулы из-за COVID-19

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Власти Находки (Приморский край) приняли решение продлить на одну неделю школьные каникулы из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте городской мэрии в пятницу, 30 октября.

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«В целях сохранения здоровья учащихся и педагогов осенние каникулы будут длиннее на одну неделю. Таким образом, школьники проведут дома 14 дней — с 2 по 15 ноября включительно», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в школе № 12 каникулы продлятся до 8 ноября включительно. При этом учебные программы будут скорректированы таким образом, чтобы учащиеся смогли изучить все необходимые темы.

По данным оперштаба на 29 октября, в регионе с начала распространения коронавируса выявлено более 35 тыс. случаев заболевания COVID-19, скончались 759 пациентов, более 27,7 тыс. человек вылечились. Данные на 30 октября ожидаются позднее.

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21 октября власти Новосибирской области также объявили двухнедельные школьные каникулы из-за коронавируса и ввели ограничения в работе общепита и ночных клубов.

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