Власти Катара извинились за случаи осмотра гинекологами женщин в аэропорту

Власти Катара выразили сожаление в связи со случаями гинекологического осмотра женщин в аэропорту Дохи в попытках найти оставившую в туалете ребенка женщину. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте правительства страны 28 октября.

Власти извинились за причинение неудобств или нарушение свобод пассажирок аэропорта в столице Катара, пишет сайт kp.ru. Вместе с тем они объяснили, что «целью срочного осмотра было не позволить виновным в ужасном преступлении сбежать». Помимо этого, они призвали к проведению прозрачного расследования по факту произошедшего.

В заявлении правительства также говорится, что инцидент с обнаружением новорожденного в аэропорту Дохи случился впервые. Руководство аэропорта, в свою очередь, обратилось ко всем, кто располагает информацией о матери найденного ребенка, предоставить ее. Сама найденная девочка в настоящее время находится под присмотром врачей.

Младенца в аэропорту Дохи нашли еще 2 октября: младенца спрятали в мусорном баке, завернув в полиэтиленовый пакет и прикрыв мусором. Резонанс история получила, когда о принудительном гинекологическом осмотре женщин-пассажирок стали говорить в соцсетях. Всех женщин с рейса авиакомпании Qatar Airways в Сидней в принудительном порядке доставили на обследование на предмет недавних родов, которое прошло в машинах скорой помощи на темной стоянке. Такому же осмотру подверглись некоторые женщины, которые вылетали из Катара в другие направления. Власти Австралии потребовали от Катара разобраться в случившемся и установить все обстоятельства этой истории.