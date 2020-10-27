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Австралиек заставили раздеться в аэропорту Катара из-за найденного младенца

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Тринадцать гражданок Австралии заставили полностью раздеться и пройти медицинский осмотр после того, как в международном аэропорту Хамад в столице Катара нашли новорожденного ребенка. Об этом 26 октября сообщило «Би-би-си» со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Младенца обнаружили в туалете аэропорта 2 октября. Руководство аэропорта решило снять с рейса в Сидней 13 австралиек и убедиться, что ребенка не бросил кто-то из них. Всех женщин в принудительном порядке доставили на обследование на предмет недавних родов, которое прошло в машинах скорой помощи на темной стоянке.

«Мои ноги просто шатались. Я боялась, что меня куда-то заберут. Почему они не объяснили нам, что происходит? Это было абсолютно ужасно. Я не могу представить, каково было этим бедным молодым девушкам», — приводит телеканал «360» слова 60-летней пассажирки этого рейса Ким Миллс, которая избежала осмотра в силу возраста.

Другой пассажир Вольфганг Бабек рассказал ABC, что он заметил, что все женщины, которых подвергли принудительному обследованию, были расстроены, одна из них плакала.

Правительство Катара еще не отреагировало на инцидент. Неясно, были ли задействованы и другие рейсы. Власти Австралии потребовали от Катара разобраться в случившимся и установить все обстоятельства этой истории.

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