Вильфанд спрогнозировал отсутствие снега в ближайшее время в Москве

В ближайшее время снегопада в Москве не будет, снежный покров в столице обычно образуется примерно в конце ноября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, синоптики не видят сценария раннего выпадения снега в городе, в том числе мокрого снега.

«Хочу предупредить москвичей, которые уже приготовились к зиме, спрашивают, когда же снег, что его придется еще подождать. Пока что не то что снега, а даже мокрого снега в ближайшее время не ожидаем, только кратковременные дожди», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Он уточнил, что в среднем снег в Москве выпадает 27–30 ноября, однако бывают и исключения, как, например, в прошлом году, когда снегопада зимой практически не было.

Накануне Вильфанд рассказал, что в ноябре среднемесячная температура будет около и выше нормы во всех регионах России. Так, особенно высокая температура, по прогнозам метеоролога, будет в Коми, Якутии, Архангельской области, Ямало-Ненецком автономном округе и на севере Красноярского края.