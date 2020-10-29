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Вильфанд предсказал теплый ноябрь на всей территории России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ноябре среднемесячная температура будет около и выше нормы во всех регионах страны.

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Так, особенно высокая температура будет в Коми, Якутии, Архангельской области, Ямало-Ненецком автономном округе и на севере Красноярского края. При этом температурный фон ниже нормы не прогнозируется нигде на территории страны, подчеркнул Вильфанд.

По словам специалиста, грядущий месяц не будет слишком дождливым. Так, в большинстве регионов осадков ожидается около нормы. При этом дефицит осадков, по прогнозам синоптиков, будет в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а на юге Западной и Средней Сибири, наоборот, избыток.

«Ноябрь продолжит тенденцию теплых осенних месяцев в России», — приводит слова Вильфанда ТАСС в четверг, 29 октября.

Накануне Роман Вильфанд назвал регион России с самой необычной погодой на этой неделе. Так, на востоке Воронежской области отмечается высокая пожарная опасность, а на западе региона ожидаются заморозки.

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