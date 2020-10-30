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Трамп высмеял заявления о вмешательстве России в выборы в США

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Заявления о «российском вмешательстве» в выборы президента США выставляют американцев ненормальными людьми, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

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Во время выступления на предвыборном митинге в Филадельфии 29 октября Трамп рассказал, что предвыборный штаб его соперника Джо Байдена, кандидата от Демократической партии, продвигает идею того, что Россия причастна к появлению данных с компьютера Хантера Байдена.

По словам американского лидера, мысль о том, что русские «принесли» компьютер в маленькую мастерскую, чтобы обнародовать информацию о коррупционных схемах, нелепа.

«Думаю, русские смотрят на нас и думают: эти люди ненормальные!» — цитирует его «РИА Новости».

В октябре газета New York Post опубликовала ряд материалов о Хантере Байдене, которые, как утверждается, свидетельствуют о его коррумпированности. Журналисты получили данные с ноутбука сына кандидата в президенты. Однако в штабе Джо Байдена эту информацию опровергли.

Позже телеканал Fox News сообщил об исчезновении секретных документов о сыне Байдена. Журналисты утверждают, что бумаги на него пропали во время доставки по почте.

Трамп не раз обвинял семью Байден в коррупции, а СМИ — в замалчивании этого. Американский лидер призывал выяснить, как младший Байден получил должность члена правления в украинской частной газовой компании Burisma без управленческого опыта. По мнению Трампа, Джо Байден использовал для этого свое служебное положение.

Очередные всеобщие выборы состоятся в США 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах станет демократ Джозеф Байден.

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