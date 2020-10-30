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Защитника экс-полицейского по делу Голунова лишили адвокатского статуса

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Совет Адвокатской палаты Москвы лишил статуса адвоката Алексея Коврижкина, который защищал основного обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, экс-полицейского Игоря Ляховца. Об этом 29 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу палаты.

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«Коврижкин — прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года», — рассказал собеседник агентства.

Дисциплинарное дело в отношении Коврижкина было возбуждено этим летом. 7 октября квалификационная комиссия совета палаты признала, что он нарушил федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре».

Отмечается, что на Коврижкина подали жалобу два бывших сотрудника СК Сергей Дубинский и Андрей Тринев, которые были арестованы за получение взятки из рук Коврижкина под контролем ФСБ. В ходатайстве они настаивают, что адвокат якобы спровоцировал дачу взятки, в частности, лично заводил беседы о деньгах, договаривался и записывал эти разговоры.

Ранее в этот день стало известно о лишении Александра Добровинского статуса адвоката на два года. Он представлял интересы потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

В июле Федеральная палата адвокатов России возбудила против него и его оппонента по делу Эльмана Пашаева дисциплинарное дело о нарушении профессиональной этики. В итоге Пашаева также лишили адвокатского статуса.

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